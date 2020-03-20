Спасайся, кто может: как звезды укрываются от коронавируса

244553 заболевших и 10031 умерших – коронавирус продолжает пугать планету. Звезды, как и простые люди, обеспокоены.



Артисты – народ кочевой. Постоянные перелеты, толпы людей вокруг – все это по нынешним временам стало опасно. Особенно для Витаса, которого очень любят в Китае, откуда в конце прошлого года и пошел по миру коронавирус. Но теперь в Поднебесную он отправится нескоро...

Светлана Лобода до всеобщей пандемии успела съездить в Париж на концерт Мадонны. Правда, по столице Франции она передвигалась в маске, чтобы никто на нее не чихнул.

Ольга Бузова – трендсеттер во всем. Даже защитную маску на лице она стала носить одной из первых среди звезд.

Яна Рудковская обожает гламур. Изысканные у нее не только завтраки, но и медицинские маски!

Сергей Лазарев – отец двух маленьких детей, единственный кормилец в семье. Поэтому ему особенно внимательным нужно быть к собственному здоровью.

Алена Кравец рассказала о панике среди богатых. "Многие на Рублевке заказывают медицинские маски для лица при помощи экспресс-почты из Америки. Правда, каждая маска стоит по 15-20 долларов плюс доставка, но никого не пугает это. Выписывают штук по 100-200 сразу, ибо в обычных российских аптеках маски проблематично найти даже за большие деньги, – вздохнула Алена. – Я много раз отправляла водителя – он не нашел".

Наташа Королева обратилась к своей подруге, известному звездному дизайнеру Татьяне Мельник, которая специально для меня создала маску "Красота остановит коронавирус". Фешен-маска стильно выглядит, а еще она выполнена с учетом всех медицинских характеристик и служит надежной защитой от вируса! Правда, стоит эта красивая защита 350 тысяч рублей.