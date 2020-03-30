Губерниев врезал олимпийской чемпионке за отказ от карантина

Дмитрий Губерниев грубо высказался в своем телеграм-канале. Он врезал трехкратной чемпионке. Комментатор задался вопросом, почему его спортивные кумиры "на самом деле такие дебилы".
Анфиса Резцова 29 марта заявила, что отказывается находиться дома. Биатлонистка ходит в гости, гуляет с родными на природе. Спортсменка считает, что "лучше жить, как жилось, не забивая себе мозг".
В тот же день стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин ввел в городе всеобщий режим изоляции из-за распространения коронавируса в России. Начинает действовать он 30 марта и касается всех жителей столицы.
Как писали "Дни.ру", на прошлой неделе Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке. Подробности визита главы государства раскрыла сотрудница медцентра, где лечатся больные COVID-19. Российский президент осматривал клинику в специальном защитном костюме.
В ходе визита Путин успел поговорить с медицинскими работниками и пациентами. Между тем ситуация с коронавирусом в России становится сложнее с каждым днем.
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