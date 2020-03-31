"Звать тебя никак": оскорбившаяся Резцова поставила на место выскочку Губерниева

По мнению Губерниева, позиция Резцовой относительно карантина просто омерзительна. Ведь биатлонистка заявила, что ей на режим самоизоляции просто-напросто наплевать. Поэтому ведущий уверен, что таких, как Анфиса, необходимо призывать к ответственности.
Спортсменка объяснила, что произошло на самом деле. Она на два дня ездила во Владимир, чтобы навестить брата и сходить на могилку к родителям. Когда она возвращалась на электричке в Москву, ей позвонили журналисты и поинтересовались, как она проводит время на карантине во время пандемии коронавируса. Резцова ответила, что в ее жизни ничего особенно не изменилось – как жила, так и живет.
Анфиса утверждает, что именно за эту фразу зацепился Дмитрий и выставил ее незаконопослушной. "Он никакого права не имеет оскорблять и унижать заслуженного человека. Я могу сказать, что ты никто на Губерниева, и звать тебя никак", – заявила Резцова в беседе с "Комсомольской правдой".
Напомним, число зараженных коронавирусом в России неумолимо растет. По последним данным, в стране зафиксировано 2 337 случаев инфицирования.
Популярные темы форума
Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ !Кого выбрать мужчину или ребёнка
Что за мода рожать в глубокой старости?
Коронавирус у Льва Лещенко
Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?