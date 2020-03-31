"Звать тебя никак": оскорбившаяся Резцова поставила на место выскочку Губерниева

Накануне между Олимпийской чемпионкой Анфисой Резцовой и телеведущим Дмитрием Губерниевым разразился громкий скандал. Причиной этому послужило высказывание комментатора в адрес спортсменки.

По мнению Губерниева, позиция Резцовой относительно карантина просто омерзительна. Ведь биатлонистка заявила, что ей на режим самоизоляции просто-напросто наплевать. Поэтому ведущий уверен, что таких, как Анфиса, необходимо призывать к ответственности.

Спортсменка объяснила, что произошло на самом деле. Она на два дня ездила во Владимир, чтобы навестить брата и сходить на могилку к родителям. Когда она возвращалась на электричке в Москву, ей позвонили журналисты и поинтересовались, как она проводит время на карантине во время пандемии коронавируса. Резцова ответила, что в ее жизни ничего особенно не изменилось – как жила, так и живет.

Анфиса утверждает, что именно за эту фразу зацепился Дмитрий и выставил ее незаконопослушной. "Он никакого права не имеет оскорблять и унижать заслуженного человека. Я могу сказать, что ты никто на Губерниева, и звать тебя никак", – заявила Резцова в беседе с "Комсомольской правдой".

Напомним, число зараженных коронавирусом в России неумолимо растет. По последним данным, в стране зафиксировано 2 337 случаев инфицирования.