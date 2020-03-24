Коронавирус сорвал Олимпийские игры – 2020

С предложением премьера Синдзо Абэ согласился председатель МОК Томас Бах, передает японский общественный телеканал NHK. Ранее о своем отказе в участии в Олимпиаде-2020 в случае, если бы ее не перенесли, заявили сборные Канады и Австралии.
Ряд стран попросили руководство МОК перенести Игры. Соревнования должны были пройти в столице Японии с 24 июля по 9 августа. На сегодняшний день в стране коронавирусом заразились более 1100 человек.
Как писали "Дни.ру", ранее из-за распространения пандемии коронавируса оказался отменен ряд международных конкурсов и спортивных состязаний. Среди них "Евровидение" и чемпионат Европы по футболу.
Напомним, из-за пандемии COVID-19 отменен также чемпионат мира по хоккею. Состязания должны были состояться с 8 по 24 мая в Цюрихе и Лозанне (Швейцария). В Международной федерации хоккея (IIHF) заявили, что должны сделать все возможное, чтобы поддержать борьбу с опасной инфекцией.
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