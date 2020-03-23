Премьер-министр Японии сделал заявление об отмене Олимпийских игр в Токио

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о невозможности проведения летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году. Причиной стала пандемия коронавируса COVID-2019, сообщает RT.
Олимпиаду планировали провести в столице Японии с 24 августа по 9 июля. Новые сроки неизвестны. Ранее из-за распространения коронавируса отменили ряд других международных конкурсов и спортивных состязаний. Среди них оказались "Евровидение" и чемпионат Европы по футболу.
Популярные темы форума
Жёны брошенки богатых мужчин.
А вы уже сходили в ашан?
Хочу найти мужика
Коронaвирус - это миф?
Куда же делась красавица Цымбалюк-Романовская?
Куда бы вы сейчас поехали?
А вы смотрите Док Ток?
Закрыли границу с Белорусией
Что мне делать?
Как не заболеть?