Из-за коронавируса отменен ЧМ-2020 по хоккею

Чемпионат мира по хоккею не состоится из-за пандемии COVID-19. Соревнования должны были состояться с 8 по 24 мая в Цюрихе и Лозанне (Швейцария).
В Международной федерации хоккея (IIHF) заявили, что должны смириться с жестокой реальностью. На сайте организации отмечается, что коронавирус – это глобальная проблема, и для борьбы с ней необходимы усилия со стороны государственных органов. В IIHF добавили, что должны сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу.
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