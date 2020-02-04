На фигуристку Медведеву набросились из-за алкоголизма

Спортсменка сейчас живет и тренируется в Канаде. Как заявила девушка, последнее время ей часто задают вопрос про алкоголь. "Меня все чаще спрашивают, правда ли фигуристы пьют так много. Напрямую спрашивают: "Евгения, а ты правда так много пьешь?" – пожаловалась одиночница.
Позднее стало известно, что повышенный интерес к Медведевой появился после выхода на экраны сериала на американском ТВ. В картине "Цепляясь за лед" рассказывается о фигуристке, которая стремится к своей мечте – участию в Олимпиаде. Свободное время главная героиня проводит в барах и на вечеринках, выпивая большое количество спиртного.
Однако Евгения Медведева опровергла слухи. "Видимо, люди нас сопоставляют . Это неправильно! И это неправда! Фигуристы себе такого не позволяют. И я не думаю, что кто-либо из спорта высоких достижений позволяет себе настолько расслабиться", – прокомментировала ситуацию спортсменка во время прямого эфира в "Инстаграм".
В целом, по словам знаменитости, сериал о буднях спортсменов ей понравился, однако она призвала критически воспринимать информацию с просторов Сети. "Пожалуйста, не верьте Интернету и всему, что показывают по телевизору. Мы – те люди, которые горбимся каждый день, очень много работаем, любим свою работу и не будем руинить весь наработанный материал такими вот действиями", – заступилась фигуристка за коллег.
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