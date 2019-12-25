"Мне было страшно": Медведева взвыла из-за жестокой травли

Двукратная чемпионка выразила крайнее недоумение от поведения фанатов. Она отметила, что регулярно получает в социальных сетях гневные комментарии в свой адрес. Пользователи зачастую пишут, что Евгения не патриотка, раз отказалась от российского тренера и переехала жить в другую страну.
"Честно говоря, поначалу мне было страшно, так как то, что происходило, было за пределами моего понимания. Почему вы тратите на меня время? Почему вы делаете все это, ведь я вам не сделала ничего плохого", – подчеркнула Медведева в интервью Olympic channel. Она добавила, что ее это несколько задевает.
Стоит заметить, что регулярная критика сильно влияет на самооценку не только обычного человека, но и знаменитости. Когда постоянно живешь под прицелом телекамер, под пристальным вниманием прессы и общественности, это является большим стрессом для психики.
"Нет, у меня нет депрессии из-за этого. Я просто думаю: "Почему вы это делаете? Я выступаю за нашу страну, так почему?" Никогда этого не пойму", – сказала российская фигуристка.
Напомним, что ранее девушка выразила желание изменить форму носа. По словам Евгении, она чувствует себя некомфортно и мечтает стать лучше. Правда, спортсменка отметила, что вряд ли решится на пластическую операцию.
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