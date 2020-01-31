Алину Загитову и Евгению Медведеву списали в утиль

Накануне стало известно, кто из спортсменов будет представлять нашу страну. По словам президента Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова, исполком утвердил согласованную с тренерским советом группу участников.
В основной состав сборной в женском одиночном катании вошли чемпионка Европы и победительница финала Гран-при Алена Косторная, двукратная чемпионка России Анна Щербакова и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. В роли запасных выступят чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова. Знаменитые фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева не будут участвовать в соревновании.
Среди мужчин были выбраны
чемпион Европы – 2020
Дмитрий Алиев и серебряный призер Артур Даниелян. На соревнования по парному катанию поедет вся тройка лидеров первенства Европы: Денис Ходыкин и Дарья Павлюченко, Владимир Морозов и Евгения Тарасова, Дмитрий Козловский и Александра Бойкова.
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