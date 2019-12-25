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Павел Мамаев. Фото: www.globallookpress.com Хабиб Нурмагомедов. Фото: www.globallookpress.com Алина Загитова. Фото: www.globallookpress.com Александр Овечкин. Фото: www.globallookpress.com +1

Загитова поставила на место выскочку Медведеву

Евгения Медведева и Алина Загитова. Фото: www.globallookpress.com
Загитова лихо поставила на место выскочку Медведеву. В рейтинге самых популярных спортсменов Алина обогнала Евгению.
прочитано 428 раз

Компания "Медиалогия" опубликовала рейтинг самых популярных российских персон 2019 года. Он составлен на основе 53 тысяч влиятельных источников, куда входят телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

В общий список попал только Артем Дзюба, возглавляющий сборную России по футболу. Он оказался на 20-м месте среди всех медийных персон, зато стал первым по упоминаемости среди спортсменов.

Артем Дзюба. Фото: www.globallookpress.com

На втором и третьем местах расположились "штрафники" – Александр Кокорин и Павел Мамаев соответственно. Они известны по громкому скандалу о пьяном дебоше в столице. За это футболистов отправили в тюрьму. Сейчас они уже на свободе.

Александр Кокорин. Фото: www.globallookpress.com

Павел Мамаев. Фото: www.globallookpress.com

Следующим по списку идет известный российский боец Хабиб Нурмагомедов. Он до лета отбывал дисквалификацию за прошлогоднюю драку с Конором Макгрегором. Сейчас спортсмен готовится к новому бою. В 2020 году он выйдет на ринг против Тони Фергюсона.

Хабиб Нурмагомедов. Фото: www.globallookpress.com

На пятом месте уверенно закрепился хоккеист Александр Овечкин. Он является нападающим клуба "Вашингтон Кэпиталз".

Александр Овечкин. Фото: www.globallookpress.com

Алина Загитова оказалась на шестом месте. Ее временный уход из большого спорта в столь юном возрасте спровоцировал нешуточный скандал. На японском телевидении даже рассказывали, что девушка больше не выйдет на лед, однако вскоре ошибка была обнаружена и исправлена.

Алина Загитова. Фото: www.globallookpress.com

На седьмом месте расположилась Евгения Медведева. Ее часто ставят в соперницы Алине, однако девушки неоднократно отмечали, что вражды между ними нет.

Евгения Медведева. Фото: www.globallookpress.com

Автор: 25 декабря 2019, 10:30

комментарии

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Что за заголовки? Идиоты похоже пишут.
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