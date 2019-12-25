Загитова поставила на место выскочку Медведеву

Загитова лихо поставила на место выскочку Медведеву. В рейтинге самых популярных спортсменов Алина обогнала Евгению.



Компания "Медиалогия" опубликовала рейтинг самых популярных российских персон 2019 года. Он составлен на основе 53 тысяч влиятельных источников, куда входят телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

В общий список попал только Артем Дзюба, возглавляющий сборную России по футболу. Он оказался на 20-м месте среди всех медийных персон, зато стал первым по упоминаемости среди спортсменов.

На втором и третьем местах расположились "штрафники" – Александр Кокорин и Павел Мамаев соответственно. Они известны по громкому скандалу о пьяном дебоше в столице. За это футболистов отправили в тюрьму. Сейчас они уже на свободе.

Следующим по списку идет известный российский боец Хабиб Нурмагомедов. Он до лета отбывал дисквалификацию за прошлогоднюю драку с Конором Макгрегором. Сейчас спортсмен готовится к новому бою. В 2020 году он выйдет на ринг против Тони Фергюсона.

На пятом месте уверенно закрепился хоккеист Александр Овечкин. Он является нападающим клуба "Вашингтон Кэпиталз".



Алина Загитова оказалась на шестом месте. Ее временный уход из большого спорта в столь юном возрасте спровоцировал нешуточный скандал. На японском телевидении даже рассказывали, что девушка больше не выйдет на лед, однако вскоре ошибка была обнаружена и исправлена.

На седьмом месте расположилась Евгения Медведева. Ее часто ставят в соперницы Алине, однако девушки неоднократно отмечали, что вражды между ними нет.