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Спорт

Евгения Медведева лишилась самого дорогого

Евгения Медведева. Фото: www.globallookpress.com
Что может быть важнее для фигуриста, чем коньки? Именно с ними в самый ответственный момент пришлось расстаться двукратной чемпионке мира и Европы Евгении Медведевой.
прочитано 508 раз

В четверг, 26 декабря, на запасной арене "Кристалл" в Красноярске проходила тренировка. В это время спортсменка повредила ботинок.  

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Евгения Армановна Медведева фигуристка

Эту информацию подтвердил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. Он уточнил, что это никак не повлияет на участие Медведевой в чемпионате России.

"Да, какая-то проблема (с ботинком. – Прим. ред.) существует. Пока об этом (снятии с чемпионата. – Прим. ред.) речи не идет", – заявил Горшков в беседе с корреспондентом РИА Новости.  

Евгения, несмотря на серьезность ситуации, быстро сориентировалась. Чемпионка успела приобрести новые коньки.

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Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

Короткую программу фигуристки откатают сегодня, 27 декабря. Она начнется в 15:30 мск.

Недавно фигуристка поделилась переживаниями из-за атаки хейтеров после ее ухода из команды Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру. Как писали "Дни.ру", Медведева призналась, что ей было очень страшно первое время.

27 декабря 2019, 10:35
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