Евгения Медведева лишилась самого дорогого

В четверг, 26 декабря, на запасной арене "Кристалл" в Красноярске проходила тренировка. В это время спортсменка повредила ботинок.
Эту информацию подтвердил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. Он уточнил, что это никак не повлияет на участие Медведевой в чемпионате России.
"Да, какая-то проблема (с ботинком. – Прим. ред.) существует. Пока об этом (снятии с чемпионата. – Прим. ред.) речи не идет", – заявил Горшков в беседе с корреспондентом РИА Новости.
Евгения, несмотря на серьезность ситуации, быстро сориентировалась. Чемпионка успела приобрести новые коньки.
Короткую программу фигуристки откатают сегодня, 27 декабря. Она начнется в 15:30 мск.
Недавно фигуристка поделилась переживаниями из-за атаки хейтеров после ее ухода из команды Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру. Как писали "Дни.ру", Медведева призналась, что ей было очень страшно первое время.
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