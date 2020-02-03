Оставшаяся без поддержки Алина Загитова провалилась на шоу

Болельщиков обвинили в отсутствии поддержки 17-летней спортсменки. По словам журналистки Елены Родиной, ни на одном шоу в Доброграде, на котором выступала Алина Загитова, не было фанатской поддержки.
"Очень жаль, что поклонники Загитовой не приехали поддержать на шоу. Я была очень рада ее увидеть и насладилась ее бешеной энергетикой", - цитирует Родину Sport24. По ее словам, юная фигуристка "была хороша, одухотворена и счастлива".
Отметим, что на ледовом шоу с Алиной Загитовой произошел неприятный инцидент. Чемпионка Олимпиады-2018 по фигурному катанию упала во время выступления, передает Ura.ru.
Спортсменка рухнула при выполнении тройного флипа во время показательного номера "Survivor". После падения Алина Загитова встала и продолжила выступление.
Напомним, ранее Алина Загитова заявила, что приостанавливает спортивную карьеру в декабре 2019 года. При этом фигуристка отметила, что продолжит тренировки и участие в шоу.
Как писали "Дни.ру", Алина Загитова недавно показала в своем инстаграм-аккаунте поклонникам поперечный шпагат. "Работа полным ходом..." – подписала фото фигуристка. Поклонники пришли в восторг и сравнили спортсменку с известной балериной Анастасией Волочковой.
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