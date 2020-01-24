Алина Загитова переплюнула Анастасию Волочкову

Накануне олимпийская чемпионка показала фанатам поперечный шпагат. Зрелище действительно потрясающее. Российская фигуристка опубликовала снимок в своем инстаграм-аккаунте. "Работа полным ходом..." – подписала фото Загитова.
Поклонники пришли в восторг, сообщает Пятый канал. Многие сравнили спортсменку с известной балериной Анастасией Волочковой, которая постоянно демонстрирует шпагат. По мнению фолловеров, Алина переплюнула 44-летнюю танцовщицу.
"Космос, а не растяжка! Меня бы после такого шпагата собирали пару месяцев", "Не девушка, а мечта", "Нет слов, Алина, какая Вы умница!", "Прекрасна. Просто божественна", "Молодчина! Так держать!", "Королева!", – восхитились пользователи Сети.
"Нереальное трудолюбие и талант!" – заявил обожатель.
Фанаты пожелали олимпийской чемпионке продуктивной работы. Также они признали Загитову самой красивой фигуристкой в мире.
Популярные темы форума
Михаил Мишустин
про климакс
Историк Соколов
КРАХ!!!
Путин молодчинка!
Уже начать бояться?!
Чайка слетел...
Супер монарх!Жириновский давно предлагает сделать в России монархию.
По радио говор.,что мигранты выселили людей с русскими паспортами с их работ
Замуж выходили за военных,лётчиков ,рпбочих,водителей