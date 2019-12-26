"Загитова – персик": Ягудин высказался о фигуристках

Знаменитый фигурист Алексей Ягудин высказался в адрес своих коллег. Его попросили описать спортсменов одним словом.



Олимпийский чемпион нередко показывает публике свое хулиганистое поведение. То устроит заплыв на катке, то еще как-нибудь сверкнет нижним бельем. Впрочем, чувство юмора Алексея не переходит допустимые границы норм и морали. Вот и в этот раз, когда спортсмена попросили одним словом описать своих коллег, Ягудин предпочел высказаться в комедийном ключе о некоторых фигуристах.

"Татьяна Тарасова – Великая Китайская стена, которая всегда защищает, успокаивает и заставляет становиться лучше. Юдзуру Ханю? Желтый мишка Тэдди. Натан Чен? Гений. Они оба гении, боги. Загитова – персик, Медведева – сила", – передает слова спортсмена издание Teleprogramma.pro.

Напомним, что Алина Загитова не собирается выступать на ближайшем чемпионате России по фигурному катанию. Девушка решила взять небольшую паузу в своей спортивной карьере. Тем не менее, олимпийская чемпионка не намерена совсем расслабляться и продолжит тренировки.

Т.к. Алина пропустит чемпионат России, она автоматически лишается возможности принять позже участие в чемпионатах Европы и мира. Ранее девушка отмечала, что без отбора на эти состязания не поедет. Впрочем, спортивные эксперты сходятся во мнении что Загитова после такого перерыва уже больше не выйдет на лед.