Ужасные боли: Татьяна Тарасова передвигается на инвалидном кресле

Судя по появившимся в интернете кадрам, 73-летняя Татьяна Тарасова передвигается на инвалидном кресле. В павильоне, где проходят съемки шоу "Ледниковый период", знаменитого тренера подвозят прямо к столу членов жюри, который находится на возвышенности, а после прокатов – спускают и помогают покинуть площадку.
Журналисты издания Super.ru выяснили, что Татьяна Анатольевна испытывает боли в спине. Мол, именно из-за этого Тарасова вынуждена ограничивать передвижения. Вполне возможно, что тренер не все время проводит в инвалидном кресле.
Стоит отметить, что съемки шоу "Ледниковый период" завершены. В последние дни 2020 года зрителям покажут последний выпуск нового сезона проекта и огласят победителя. В финал вышли восемь пар.
Среди фаворитов шоу – Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Также на призовые позиции претендуют Яна Хохлова и Вячеслав Чепурченко, Регина Тодоренко и Роман Костомаров, Оксана Домнина и Вольфганг Черни. Худшей парой среди оставшихся в шоу "Ледниковый период" считаются Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев. Они набрали наименьшее количество баллов.
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