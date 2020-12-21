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Спорт
Ужасные боли: Татьяна Тарасова передвигается на инвалидном кресле

Ужасные боли: Татьяна Тарасова передвигается на инвалидном кресле

Татьяна Тарасова. Фото: FTP/www.globallookpress.com
Татьяна Тарасова – несменный член жюри шоу "Ледниковый период". Съемки нового сезона проекта были трудными для тренера.
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Судя по появившимся в интернете кадрам, 73-летняя Татьяна Тарасова передвигается на инвалидном кресле. В павильоне, где проходят съемки шоу "Ледниковый период", знаменитого тренера подвозят прямо к столу членов жюри, который находится на возвышенности, а после прокатов – спускают и помогают покинуть площадку.

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Сюжеты Шоу "Ледниковый период"

Татьяна Анатольевна Тарасова

Татьяна Анатольевна Тарасова Тренер по фигурному катанию

Журналисты издания Super.ru выяснили, что Татьяна Анатольевна испытывает боли в спине. Мол, именно из-за этого Тарасова вынуждена ограничивать передвижения. Вполне возможно, что тренер не все время проводит в инвалидном кресле.

Стоит отметить, что съемки шоу "Ледниковый период" завершены. В последние дни 2020 года зрителям покажут последний выпуск нового сезона проекта и огласят победителя. В финал вышли восемь пар.

Среди фаворитов шоу – Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Также на призовые позиции претендуют Яна Хохлова и Вячеслав Чепурченко, Регина Тодоренко и Роман Костомаров, Оксана Домнина и Вольфганг Черни. Худшей парой среди оставшихся в шоу "Ледниковый период" считаются Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев. Они набрали наименьшее количество баллов.

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Автор: 21 декабря 2020, 18:24 Источник: Super.ru ✓ Надежный источник
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