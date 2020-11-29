"Прямо до слез": страстный поцелуй на "Ледниковом периоде" восхитил Тарасову

Ирина Пегова и Алексей Тихонов получили высший балл на шоу "Ледниковый период" Первого канала. Номер очень впечатлил жюри проекта, а особенно Татьяну Тарасову.

Актриса и ее партнер произвели настоящий фурор в девятом выпуске шоу "Ледниковый период". Для очередного номера пара, которая раньше никогда не получала от судей высший балл 6.0.

Пегова и Тихонов выбрали песню Пугачевой "Опять метель". Сначала на льду появилась сама актриса, рассказывающая залу свою историю любви, после чего на карусели появился Тихонов. Изюминкой выступления стал поцелуй в губы.

Прославленный тренер призналась, что выступление пары вызвало у нее восхищение. "Очень хороший номер, прямо до слез", – отметила Тарасова. По ее словам, движения дуэта совпадали с потрясающим голосом Примадонны. По мнению тренера, Пегова и Тихонов смогли передать человеческие отношения и любовь.

Также Татьяна Тарасова объяснила, почему Ирина Пегова не заслужила высший балл за технику – 5,9. По словам тренера, актриса покачивается, а ногу поднимает ниже бедра. Она призвала Алексея Тихонова научить партнершу нужным движениям.

Как писали "Дни.ру", участвующая в шоу "Ледниковый период" Ольга Бузова 28 ноября могла разбиться. Она и Дмитрий Соловьев показали рискованный номер. Дело в том, что страховка была закреплена на запястье певицы. Только она одна удерживала девушку от падения на лед с огромной высоты. Когда теледива выступала с номером, страховка съехала и перестала выполнять свою функцию. К счастью, Ольга Бузова не растерялась и вцепилась за нее рукой.

