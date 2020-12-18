Бывшая подопечная Тарасовой рассказала о ее хамском поступке: Наглая ложь!

Татьяна Тарасова нелестно отозвалась об Оксане Грищук в своей книге. После этого фигуристка обиделась на тренера. Спортсменка считает такое поведение непорядочным и даже хамским. Оксана Грищук считает, что написанное о ней в книге – наглая ложь.
По словам фигуристки, никто из ее тренеров себе такого не позволял. У нее случались мелкие стычки, но после этого отношения налаживались. Теперь Оксана Грищук благодарна им.
"Мне очень больно, потому что ни один из моих бывших тренеров – ни Наталья Дубова, ни Наталья Линичук – себе такого не позволял", – приводит слова 48-летней Ольги Грищук "Спорт-экспресс".
По словам Оксаны, Татьяна Тарасова якобы налгала в своей книге о том, что фигуристка якобы била на тренировках своего партнера Евгения Платова коньками.
Грищук также рассказала, что Тарасова очень грубо вела себя во время работы. Она "вела себя как сумасшедшая" – могла взять вещи своей подопечной и швырнуть их на лед. Это унижало и морально уничтожало фигуристов.
Стоит отметить, что Татьяна Тарасова уже прокомментировала скандальное интервью Ольги Грищук. Но она не стала обижаться на нее и вступать в дискуссию.
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