Бывшая подопечная Тарасовой рассказала о ее хамском поступке: Наглая ложь!

В конце 90-х фигуристка Оксана Грищук под руководством Татьяны Тарасовой готовилась к Олимпиаде в Нагано. Спортсменка стала двукратной чемпионкой по танцам на льду. Но после этого тренер и подопечная разругались.

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