Травмированный Дзюба сморщился из-за адской боли в паху

Российский спортсмен Артем Дзюба в очередной раз за последнее время попал в неприятную ситуация. К слову, она тоже связана с паховой областью знаменитости.
В прессе появилась информация о том, что во время игры против тульского "Арсенала" за питерский "Зенит" Дзюба получил травму. Судя по всему, она оказалась серьезной, поскольку спортсмен попросил заменить его на поле и покинул матч.
Поклонники обратили внимание на то, что в момент ухода Дзюба держался руками за паховую область. Есть основание полагать, что он травмировал интимную область, сообщает "Экспресс газета".
Стоит отметить, что пользователи Сети обрушились на звезду отечественного футбола с крайне негативными комментариями. В основном Дзюбе припоминали недавний громкий скандал, связанный с утечкой деликатного видео, на котором фигурирует кумир молодежи.
Писали, что Дзюба плохо размялся перед выходом на поле или наоборот переусердствовал. При этом нашлись и более доброжелательные юзеры, которые пожелали футболисту не падать духом после очередного фиаско, поскольку жизнь состоит из взлетов и падений.
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