Начальство сжалилось над затравленным Дзюбой после скандала с онанизмом

Когда кадры, на которых видно, как Артем Дзюба занимается самоудовлетворением, появились в интернете, жизнь спортсмена разделилась на до и после. Он тотчас перестал быть капитаном "Зенита". Кроме того, его отстранили от нескольких матчей сборной России.
Казалось, что тренеры таким образом хотели наказать Дзюбу или подверглись давлению со стороны фанатов. Эксперты же говорили лишь об одном: футболист не готов выходить на поле из-за стресса. Теперь, когда об интимных кадрах спортсмена вспоминают меньше, все стало возвращаться на круги своя.
В субботу, 28 ноября, футбольный клуб "Зенит" представил стартовый состав команды, которая выйдет на поле, чтобы сразиться с "Арсеналом". Так стало ясно, что Дзюбе вернули капитанскую повязку. Теперь осталось дождаться, когда Артем вновь сыграет в сборной России.
Некоторые целомудренные болельщики, узнав о возвращении капитанского статуса Дзюбы, выразили свое негодование. "Рукоблуду снова капитана? Какой позор. Сергею Семаку, видимо, вообще плевать на имидж клуба, только о бабле думает... ", "Какая команда, такой и капитан", – прокомментировали интернет-пользователи заявление "Зенита".
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