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Спорт

"Пожурил по-отечески": Дзюба о нелегком разговоре с Черчесовым после слива интимного видео

Артем Дзюба. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба, интимное видео которого появилось в Сети несколько недель назад, недавно поговорил тренером Станиславом Черчесовым. Очевидно, скоро футболист вернется в национальную команду.
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Судя по тому, что рассказал Артем Дзюба журналистам, его беседа со Станиславом Черчесовым была нелегкой. "Пожурил по-отечески", – отметил спортсмен. Помимо просочившихся откровенных кадров нападающий и тренер обсудили мартовские матчи, которые состоятся до финального турнира чемпионата Европы по футболу.

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Дзюба согласился с Черчесовым, что в настоящий момент нужно нацелится на решение поставленной задачи. Для этого необходимо объединиться, считает футболист. Артем понимает, что сборная России недавно разочаровала болельщиков, но он призвал их к терпению.

Нападающий напомнил, что национальная команда также показывала нелучшие результаты перед чемпионатом мира по футболу, который состоялся в России в 2018-ом, но в итоге смогла удивить болельщиков. По мнению Дзюбы, сейчас у каждого есть время на размышления и исправление ситуации, пишет LIFE.

Напомним, Артем Дзюба пропустил два недавних матча – с Молдавией и Сербией – из-за появившегося в Сети интимного видео. На кадрах видно, как футболист мастурбирует и демонстрирует ягодицы. Станислав Черчесов не жалеет, что отстранил спортсмена от игр, поскольку считает: футболист был не в лучшей форме.

Автор: 26 ноября 2020, 17:09 Источник: RT ✓ Надежный источник
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