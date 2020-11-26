"Пожурил по-отечески": Дзюба о нелегком разговоре с Черчесовым после слива интимного видео

Судя по тому, что рассказал Артем Дзюба журналистам, его беседа со Станиславом Черчесовым была нелегкой. "Пожурил по-отечески", – отметил спортсмен. Помимо просочившихся откровенных кадров нападающий и тренер обсудили мартовские матчи, которые состоятся до финального турнира чемпионата Европы по футболу.
Дзюба согласился с Черчесовым, что в настоящий момент нужно нацелится на решение поставленной задачи. Для этого необходимо объединиться, считает футболист. Артем понимает, что сборная России недавно разочаровала болельщиков, но он призвал их к терпению.
Нападающий напомнил, что национальная команда также показывала нелучшие результаты перед чемпионатом мира по футболу, который состоялся в России в 2018-ом, но в итоге смогла удивить болельщиков. По мнению Дзюбы, сейчас у каждого есть время на размышления и исправление ситуации, пишет LIFE.
Напомним, Артем Дзюба пропустил два недавних матча – с Молдавией и Сербией – из-за появившегося в Сети интимного видео. На кадрах видно, как футболист мастурбирует и демонстрирует ягодицы. Станислав Черчесов не жалеет, что отстранил спортсмена от игр, поскольку считает: футболист был не в лучшей форме.
Популярные темы форума
У мужа не стоит
C кого больше спрос - с мужчин или с женщин ?
Собака
Заниматься любовью при ребенке
Нужно ли наказывать детей за враньё и хамство?
Противный привкус
Наказали дочь ремнём.
Хочу ребёнка
Почему девушки выбирают постарше?
Либидо