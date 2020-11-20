"Он делает то, что хочет": известный адвокат встал на сторону угодившего в секс-скандал Дзюбы

Александр Добровинский заявил, что теперь Артему Дзюбе просто необходим хороший защитник. Он уверен, что осуждающие футболиста за люди сами безнравственны.

По словам правозащитника, это личная жизнь спортсмена. "Он делает то, что хочет. Мы ложимся в постель и туда никого не пускаем", – заявил Добровинский. Он добавил, что Артему Дзюбе необходим яркий, мощный, агрессивный "глашатай", который перетащит весь удар на себя.

Адвокат считает, что безнравственны те, кто осуждает футболиста. Тем более, он уверен, что интимное видео Артема Дзюбы с самоудовлетворением никак не должно влиять на его карьеру. Добровинский не понимает действий руководства спортсмена, которое в столь трудной ситуации должно было протянуть руку помощи.

Напомним, что Александр Добровинский стал широко известен после громкого дела о пьяном ДТП актера Михаила Ефремова. Адвокат выступал на стороне защиты семьи погибшего. Ему удалось добиться строгого наказания для артиста – сейчас звезда театра и кино уже на пути в колонию, в которой проведет почти восемь лет.

Как писали "Дни.ру", ранее Сеть взорвало интимное видео игрока "Зенита", на котором он совершает акт самоудовлетворения. Общество разделилось на два лагеря: одни резко осудили поступок Артема Дзюбы, другие же стали защищать.

После секс-скандала 32-летнего Артема Дзюбу отстранили от игр с участием сборной страны. И это при том, что футболист записал видео и извинениями и объяснил, что его телефон попросту взломали, а видео предназначалось исключительно для личного просмотра.