"Портила мне чувства": Тарасова ставила палки в колеса известной фигуристке

Фигуристка Наталья Бестемьянова стала новой гостьей шоу "Секрет на миллион". В эфире шоу спортсменка рассказала о том, каково ей было работать с Татьяной Тарасовой.

Олимпийская чемпионка отметила, что попала к тренеру в самом начале своей карьеры. Тогда девушка танцевала в паре с Андреем Букиным. В 17 лет спортсменка влюбилась в своего старшего товарища по льду Игоря Бобрина. На тот момент фигурист был женат и воспитывал сына.

Татьяна Тарасова предостерегала Наталью Бестемьянову от отношений с несвободным мужчиной, который еще и старше на семь лет. По словам спортсменки, тренер умоляла ее не влюбляться. "Было уже поздно", – улыбается знаменитость.

Однако преподаватель продолжала настаивать на том, чтобы девушка прекратила отношения с Игорем Бобриным. Татьяна Тарасова ставила палки в колеса и уверяла, что подобные романы длятся годами и ничем хорошим для женщин не заканчиваются.

Тренер была уверена, что вечным спутником Натальи Бестемьяновой станет одиночество, однако ошиблась. "Портила мне все мои первые чувства", – смеется фигуристка.

В итоге Игорь Бобрин все же развелся с супругой и женился на молодой возлюбленной. Пара вместе до сих пор – вот уже 37 лет! Спортсмены живут в мире и согласии, вместе работают и не устают от общества друг друга.

Впрочем, у Натальи Бестемьяновой осталось еще немало тайн, которые она готова рассказать в эфире шоу "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой. Программа выйдет на телеканале НТВ в субботу, 14 ноября.