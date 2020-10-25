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Навку довели до слез в эфире Первого канала

Навку довели до слез в эфире Первого канала

Татьяна Навка. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Татьяна Навка не сдержала эмоций во время съемок программы "Ледниковый период". Спортсменку растрогал номер участников шоу.
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Последний выпуск проекта "Ледниковый период" был посвящен песням СССР, поэтому участники шоу выбирали для своих номеров музыкальные композиции времен советского союза. Актриса Ольга Кузьмина и ее партнер Александр Энберт выступили под песню "Журавли" в исполнении группы "Сурганова и оркестр". Этот номер произвел на Татьяну Навку такое сильное впечатление, что она разрыдалась на камеру.

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Татьяна Александровна Навка

Татьяна Александровна Навка фигуристка

"Никогда не думала, что я, сидя здесь, буду плакать", – сказала олимпийская чемпионка. Она призналась, что зрители номера начали проливать слезы, не дожидаясь окончания номера. Татьяна Навка подчеркнула, что Кузьмина и Энберт показали на сцене историю, которую все должны знать.

Не все коллеги-судьи Навки по проекту разделили ее восхищение. Татьяна Тарасова посчитала, что в номере Ольги и Александра были неуместные детали. Так, судья решила, что показывать на ледовом шоу фотографию деда, который прошел Великую отечественную войну неправильно.

Напомним, что Татьяну Навку перепутали с известной бизнесвумен. На праздновании для рождения певицы Жасмин супруга Дмитрия Пескова сфотографировалась с подругой и разместила снимок в инстаграм-канале. Внешний вид женщин был настолько схожим, что отличить Татьяну Навку от ее спутницы многим удалось с трудом.

Автор: 25 октября 2020, 10:51 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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43 года, а кто даст: Татьяна Навка цветет и пахнет

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