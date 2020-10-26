Тарасова бросила мужа умирать: откровение соперницы

О личной жизни тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой известно мало. Согласно открытым источникам, чемпионка была замужем трижды: за актером Алексеем Самойловым, легкоатлетом Василием Хоменковым и пианистом Владимиром Крайневым. Экс-возлюбленная второго мужа Татьяны Анатольевны, бывшая теннисистка Марина Чувырина раскрыла тайну, которую много лет хранила тренер.

В одном из интервью Татьяна Тарасова рассказывала, что ее второй супруг Василий Хоменков свел счеты с жизнью. Но что привело спортсмена к такому шагу, тренер предпочла скрыть, обозначив что эта тема – табу. Недавно же выяснилось, что Хоменков наложил на себя руки после бурной ссоры с Тарасовой.

По словам его первой жены Марины Чувыриной, роман спортсмена и фигуристки зародился еще в юности. Якобы Тарасова спустя некоторое время даже забеременела от возлюбленного, но ее тренер Елена Чайковская запретила рожать детей и жениться. Татьяна Анатольевна избавилась от ребенка и порвала с Василием.

Вскоре Хоменков женился на Чувыриной, а Тарасова вышла замуж за Самойлова. В какой-то момент спортсмен вновь повстречал фигуристку, между ними вспыхнули старые чувства. Беременная двойней теннисистка узнала об измене мужа от его отца. Зять сообщил неприятную новость в порыве эмоций.

В тот же вечер Хоменков собрал вещи и уехал к Тарасовой, которая развелась с Самойловым спустя два года после свадьбы. Ради беспроблемных путешествий за границу, фигуристка узаконила свои отношения с легкоатлетом. Но и этот брак не продлился долго – всего шесть лет.

Чувырина знает, что Тарасова несколько раз жаловалась зятю и свекрови на супруга, требовала забрать его. Однажды Василий поехал ставить точку в отношениях с фигуристкой. Он хотел отдать ей ключи от квартиры, но мирная беседа вновь не состоялась: это была их последняя ссора.

Тарасова хлопнула дверью и вышла из дома, оставив Хоменкова в своей квартире. Но потом она вернулась, потому что забыла забрать те самые ключи. Зайдя в квартиру, фигуристка обнаружила, что Василий лежит в ванной без сознания, передает "Экспресс газета". Татьяна Анатольевна ничего не предприняла и покинула квартиру.

"Никого не позвала на помощь, закрыла квартиру и уехала к своей маме. А уже оттуда они начали звонить Нине Васильевне (матери спортсмена – Прим. ред.). Та приехала и вызвала скорую", – сказала Чувырина.

По словам экс-теннисистки, Хоменкова можно было спасти. Якобы врачи пришли к выводу: если бы медицинская помощь была оказана сразу после инцидента, мужчина был бы жив.