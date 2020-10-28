"Твои глаза": Липницкая перестала скрывать лицо дочери

Спортсменка тщательно оберегает личную жизнь от взгляда посторонних, поэтому появление наследницы у 22-летней фигуристки для многих стало сюрпризом. Позднее выяснилось, что пара планировала сообщить о прибавлении в семействе в эфире одного из федеральных каналов – было все готово для эксклюзива. Однако информацию "слили" в Сеть раньше времени.
Наконец, Юлия Липницкая представила миру новорожденную дочь. Спортсменка опубликовала в личном блоге серию снимков с наследницей. Она не стала скрывать лицо малышки – девочка улыбается и радостно смотрит в камеру.
Пользователи Сети отметили, что Каталина невероятно похожа на маму, особенно глазами. Накануне ребенку Юлии Липницкой и Владислава Тарасенко исполнилось четыре месяца.
"Юля, у тебя ангелочек😍 пусть растет здоровенькой и крепкой (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Здоровья и счастья малышке", "Ух какая улыбашка -лапулька ) Просто маленькое Чудо!", "Твои глаза, такие мамины... Желаю всего-всего самого наилучшего Вам и дочке", – написали в комментариях.
Напомним, Юлия Липницкая и Владислав Тарасенко познакомились во время одной из тренировок у Этери Тутберидзе. Ребята много времени проводили вместе на льду и за его пределами, и дружба постепенно переросла в любовь.
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