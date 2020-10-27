"Кто на дорогу будет смотреть!?": Ягудина осудили за халатное отношение к езде за рулем

На опубликованных кадрах видно, как Алексей Ягудин управлял своим автомобилем. Одной рукой фигурист держал руль, а другой – бритву. Спортсмен демонстративно брил подбородок, щеки и даже ноздри. Он сообщил, что у него много домашних дел, поэтому не успел привести себя в порядок.
Пользователи Сети обратили внимание, что во время процесса Ягудин больше смотрел в камеру, а не на дорогу. Таким образом фигурист подверг опасности себя и находящегося на пассажирском сидении человека. "На дорогу смотреть кто будет?!", "Почему не пристегнут?", "Автомобиль сам что-ли едет?", – поинтересовались поклонники.
Ягудин не стал оставлять замечания без внимания. Алексей напомнил беспокоящимся подписчикам, что он – фигурист, поэтому ему "не нужно смотреть, чтобы видеть".
Напомним, на днях издание Yardbarker составило список величайших спортсменов в истории фигурного катания. В топ-25 вошел Евгений Плющенко, а его соперника Алексея Ягудина в рейтинге не оказалось. Многие уверены, что список составлен несправедливо. Самому же ведущему шоу "Ледниковый период" не обидно: "Мне по барабану на эти списки. Как и на галерею славы, куда меня впихнули!".
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