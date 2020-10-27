"Кто на дорогу будет смотреть!?": Ягудина осудили за халатное отношение к езде за рулем

В Сети обсуждают новое видео Алексея Ягудина в "Инстаграм". Фигурист показал, как мчится на съемки шоу "Ледниковый период". При этом он отвлекался на другое требующее внимательности занятие.

На опубликованных кадрах видно, как Алексей Ягудин управлял своим автомобилем. Одной рукой фигурист держал руль, а другой – бритву. Спортсмен демонстративно брил подбородок, щеки и даже ноздри. Он сообщил, что у него много домашних дел, поэтому не успел привести себя в порядок.

Пользователи Сети обратили внимание, что во время процесса Ягудин больше смотрел в камеру, а не на дорогу. Таким образом фигурист подверг опасности себя и находящегося на пассажирском сидении человека. "На дорогу смотреть кто будет?!", "Почему не пристегнут?", "Автомобиль сам что-ли едет?", – поинтересовались поклонники.

Ягудин не стал оставлять замечания без внимания. Алексей напомнил беспокоящимся подписчикам, что он – фигурист, поэтому ему "не нужно смотреть, чтобы видеть".

Напомним, на днях издание Yardbarker составило список величайших спортсменов в истории фигурного катания. В топ-25 вошел Евгений Плющенко, а его соперника Алексея Ягудина в рейтинге не оказалось. Многие уверены, что список составлен несправедливо. Самому же ведущему шоу "Ледниковый период" не обидно: "Мне по барабану на эти списки. Как и на галерею славы, куда меня впихнули!".