"Инвалид-фигурист": Ягудин распластался на полу в церкви

До карантина Алексей Ягудин регулярно появлялся в театральных постановках. Он участвовал в спектакле театра "Русская песня" под названием "Горько!". Также фигурист является ведущим ледового шоу. Он работает в ледовых шоу и на телевидении.
Теперь же звезду льда пригласили в Австрию для участия в новом спектакле. Алексей Ягудин активно ведет свой "Инстаграм", и такой новостью не мог не поделиться. На своей странице он показал отрывок из ролика, в котором репетирует танец к предстоящей премьере. Звезда как всегда с юмором преподнесла подписчикам новинку.
"Даже не верится, что пригласили старого инвалида-фигуриста танцевать на полу", – написал Ягудин.
Стоит отметить, что Алексей Ягудин часто публикует в соцсети забавные видеоролики о себе и своей жизни. Его фолловеры уже привыкли к его чувству юмора, поэтому каждый такой пост воспринимают с теплом и улыбкой.
Напомним, сейчас Алексей Ягудин является ведущим шоу "Ледниковый период". Его напарницей-соведущей стала олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова. В программе участвуют профессиональные спортсмены и просто звезды. Не секрет, что телезрители холодно отнеслись к коллеге Алексея. Они считают, что фигурист вытягивает шоу за двоих. Однако продюсер и хореограф шоу Илья Авербух не спешит менять пару Ягудину. Он считает, что у девушки все еще впереди.
Ранее Алексей Ягудин с юмором указал на оплошности журналистов, писавших о нем статьи. СМИ по ошибке назвали его в своих статьях Леонидом. Фигуристу это даже понравилось, и он выложил скрин материала к себе в "Инстаграм".
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