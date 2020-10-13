"Инвалид-фигурист": Ягудин распластался на полу в церкви

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин много лет ведет активную деятельность в фигурном катании. Он является звездой разных проектов в России и за рубежом.

До карантина Алексей Ягудин регулярно появлялся в театральных постановках. Он участвовал в спектакле театра "Русская песня" под названием "Горько!". Также фигурист является ведущим ледового шоу. Он работает в ледовых шоу и на телевидении.

Теперь же звезду льда пригласили в Австрию для участия в новом спектакле. Алексей Ягудин активно ведет свой "Инстаграм", и такой новостью не мог не поделиться. На своей странице он показал отрывок из ролика, в котором репетирует танец к предстоящей премьере. Звезда как всегда с юмором преподнесла подписчикам новинку.

"Даже не верится, что пригласили старого инвалида-фигуриста танцевать на полу", – написал Ягудин.

Стоит отметить, что Алексей Ягудин часто публикует в соцсети забавные видеоролики о себе и своей жизни. Его фолловеры уже привыкли к его чувству юмора, поэтому каждый такой пост воспринимают с теплом и улыбкой.

Напомним, сейчас Алексей Ягудин является ведущим шоу "Ледниковый период". Его напарницей-соведущей стала олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова. В программе участвуют профессиональные спортсмены и просто звезды. Не секрет, что телезрители холодно отнеслись к коллеге Алексея. Они считают, что фигурист вытягивает шоу за двоих. Однако продюсер и хореограф шоу Илья Авербух не спешит менять пару Ягудину. Он считает, что у девушки все еще впереди.



Ранее Алексей Ягудин с юмором указал на оплошности журналистов, писавших о нем статьи. СМИ по ошибке назвали его в своих статьях Леонидом. Фигуристу это даже понравилось, и он выложил скрин материала к себе в "Инстаграм".