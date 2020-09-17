"Зажало в ДТП": Ягудин показал обезображенное лицо

Накануне в официальном аккаунте фигуриста в "Инстаграм" появилась неожиданная видеозапись. В кадре Алексея Ягудин с неестественно большим носом рассказывает об аварии.
"Я поучаствовал в небольшом ДТП, и мне зажало лицо между расширительным бачком и тормозными колодками, и, как видите, теперь у меня такой нос", – заявил спортсмен.
Ягудин отметил, что не унывает. Теперь фигурист точно не потеряет обоняние, даже если заболеет коронавирусом. "Все чую, рыбный рынок, шаверму, хлеб...", – добавила знаменитость.
В заключение спортсмен попросил поклонников быть внимательными за рулем: всегда пристегиваться и не превышать скорость. "А то у вас такой же нос будет", – сказал Ягудин.
Оказалось, что ролик является шуточной постановкой. Спортсмен воспользовался специальным приложением, чтобы увеличить свой нос до огромных размеров.
Многие пользователи оценили юмор Алексея Ягудина. "Неутомимый приколист! Спасибо, очень повышает настроение", "Какой же Вы смешной", "С Вами депрессия не страшна", – написали они.
Нашлись и те, кто раскритиковал шутку спортсмена. "Захожу сначала на страницу Евгения Плющенко, и думаю, что дно пробить нельзя уже. Но вы молодец, не сдаетесь! Дно пробито", – заявил недовольный комментатор.
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