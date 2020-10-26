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Спорт
Загитову унизили: Медведева вошла в список лучших фигуристов в истории

Загитову унизили: Медведева вошла в список лучших фигуристов в истории

Евгения Медведева. Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/www.globallookpress.com
Американский интернет-портал Yardbarker назвал 25 величайших фигуристов в истории. 18-летняя олимпийская чемпионка Алина Загитова в рейтинг не вошла.
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В списке лучших фигуристов оказалась Евгения Медведева, завоевавшая шесть золотых медалей на чемпионатах разного уровня и две серебряные награды – на Олимпийских играх в Пхенчхане. Также в рейтинге отметили заслуги двукратного олимпийского чемпиона в парном катании Артура Дмитриева.

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Алина Ильназовна Загитова фигуристка

 Евгения Армановна Медведева

Евгения Армановна Медведева фигуристка

Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, выступавшие в паре, также являются величайшими фигуристами в истории, считают авторы издания. Не могли не попасть в список тренер и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и обладательница трех золотых медалей Олимпиад Ирина Роднина.

По какой причине свое место в рейтинге не получила Алина Загитова, остается только гадать. Спортсменка поразила поклонников фигурного катания в 2018 году, когда сначала завоевала золото на чемпионате Европы, а после – на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Напомним, в конце прошлого года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. Спортсменка поступила в институт на факультет журналистики. Алина всерьез хочет связать свою жизнь с телевидением. В прошлом месяце она дебютировала в качестве ведущей шоу "Ледниковый период".

Автор: 26 октября 2020, 20:31 Источник: Yardbarker
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