Врачи говорят об операции: фигуристке Медведевой поставили страшный диагноз

Врачи сообщили, что у Евгении Медведевой защемление нерва между двух позвонков. Спина пока еще не восстановилась полностью, медики делают все возможное.
"У нее защемление нерва, пока удалось обойтись без хирургического вмешательства. Врачи делают все возможное", – приводит RT слова источника, знакомого с ситуацией.
Из-за проблем с позвоночником 20-летняя фигуристка пропустила первые два этапа Кубка России. Сейчас она проходит реабилитацию для полного восстановления здоровья.
В ежедневном расписании спортсменки – лечебная физкультура, плавание, физиотерапия и массаж. Медики рассчитывают на эффективность лечения. В противном случае придется пойти на более серьезные меры.
Стоит отметить, что травма спину у спортсменки давняя. Сейчас она дала обострение.
Евгения Медведева – двукратный серебряный призер Олимпиады-2018, двукратная чемпионка мира, бронзовый призер чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призер чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призер чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.
Популярные темы форума
Почему муж не уходит к любовнице
Подруга ходит по свалкам и мусоркам!
А вы бы хотели родиться мужчиной?
обида на мужчин и рак груди
у меня нет друзей
Замуж не зовет спустя 7 лет отношений
отослала сына
Стоит ли отдавать дочь на гимнастику?
Как вы поняли что беременны?
Стоит ли убирать зуб мудрости