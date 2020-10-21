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Загитова предпочла карьеру на телевидении фигурному катанию

Загитова предпочла карьеру на телевидении фигурному катанию

Алина Загитова. Фото: Naoki Morita/AFLO/www.globallookpress.com
Алина Загитова в этом году поступила в институт – девушка выбрала направление журналистики. Почти сразу у нее появилась возможность пройти практику, так как ее пригласили стать ведущей нового сезона "Ледникового периода". Видимо, телевидение вскружило фигуристке голову.
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По сообщениям источников, олимпийская чемпионка отказалась от выступлений в текущем сезоне. У девушки нет планов принять участие в ближайшем Гран-при, а также в этапах Кубка России. Однако Алина Загитова оставляет для себя возможность вернуться к усиленным тренировкам в будущем году.

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 Алина Ильназовна Загитова

Алина Ильназовна Загитова фигуристка

Напомним, одиночница объявила о приостановке спортивной карьеры в прошлом декабре. Она заверила поклонников, что не собирается покидать большой спорт. Правда, многим не понравилось, что Алина Загитова до сих пор числится в сборной России по фигурному катанию. Девушка не участвует в соревнованиях, а значит, просто занимает чье-то место.

При этом фанаты не оценили появление одиночницы и в кадре. После первого выпуска "Ледникового периода" народ оставил множество нелестных комментариев о способностях Алины Загитовой в качестве телеведущей.

Позднее в эфире шоу "Вечерний Ургант" девушка отметила, что не придает значения негативу со стороны зрителей. Спортсменка заявила, что занимается с логопедом, который помогает ей исправить недочеты в речи. Алексей Ягудин поддержал свою коллегу по микрофону, добавив, что в начале ему также потребовалась помощь специалистов, чтобы научиться хорошо говорить.

Автор: 21 октября 2020, 04:27 Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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