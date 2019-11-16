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Спорт

Александра Трусова оправдалась за досадное падение

Александра Трусова. Фото: www.globallookpress.com
Юная фигуристка шокировала зрителей. Александра Трусова рухнула на Гран-при России.
прочитано 561 раз

Обладательница двух мировых рекордов поскользнулась еще до начала своего выступления в короткой программе. Спортсменка упала, готовясь занять стартовую позицию.

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Сюжеты Фигурное катание

Евгения Армановна Медведева

Евгения Армановна Медведева фигуристка

Неловкий инцидент рассмешил как саму королеву четвертных прыжков, так и ее наставницу Этери Тутберидзе. Александра Трусова на пресс-конференции оправдалась за свою оплошность. "Я не знаю, как это вышло. Наверное, волновалась. Но из-за этого падения часть волнения ушла. Мне стало весело и приятно кататься. В какой-то степени мне это даже помогло", – цитирует фигуристку Life.ru.

Своим прекрасным прокатом Александра Трусова компенсировала конфуз. Она чисто исполнила двойной аксель и тройной флип, а также каскад тройной лутц – тройной тулуп. За выступление 15-летняя россиянка получила 74,21 балла. По итогам короткой программы юную фигуристку опередила звезда льда Евгения Медведева.

В награду за свое выступление Александра Трусова получила подарок от болельщиков. В руки Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова поклонники спортсменки опустили огромного медведя персикового цвета, сообщает Sport24.ru.

Автор: 16 ноября 2019, 10:17
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Россиянска жжииидддооввккаа ееббааллоомм ооб лёд!
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