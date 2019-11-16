Александра Трусова оправдалась за досадное падение

Обладательница двух мировых рекордов поскользнулась еще до начала своего выступления в короткой программе. Спортсменка упала, готовясь занять стартовую позицию.
Неловкий инцидент рассмешил как саму королеву четвертных прыжков, так и ее наставницу Этери Тутберидзе. Александра Трусова на пресс-конференции оправдалась за свою оплошность. "Я не знаю, как это вышло. Наверное, волновалась. Но из-за этого падения часть волнения ушла. Мне стало весело и приятно кататься. В какой-то степени мне это даже помогло", – цитирует фигуристку Life.ru.
Своим прекрасным прокатом Александра Трусова компенсировала конфуз. Она чисто исполнила двойной аксель и тройной флип, а также каскад тройной лутц – тройной тулуп. За выступление 15-летняя россиянка получила 74,21 балла. По итогам короткой программы юную фигуристку опередила звезда льда Евгения Медведева.
В награду за свое выступление Александра Трусова получила подарок от болельщиков. В руки Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова поклонники спортсменки опустили огромного медведя персикового цвета, сообщает Sport24.ru.
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