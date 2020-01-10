Воспитанницы Тутберидзе взбесили Попову

Бетина Попова в отличие от учениц Этери Тутберидзе выступает в паре. Ее партнером на льду является Сергей Морозов.

По словам спортсменки, ее сильно обижает тот факт, что одиночное катание пользуется большим спросом. При этом в парных соревнованиях довольно высокий уровень конкуренции.

Тем не менее Бетина не скрывает восхищения. Она призналась, что буквально преклоняет колени перед тремя маленькими девочками, которые были на подиуме – Анной Щербаковой, Аленой Косторной и Александрой Трусовой. Все они являются воспитанницами Этери Тутберидзе.

"Они просто крэйзи, чокнутые! В хорошем плане, разумеется", – заявила фигуристка.

Попова не сомневается в том, что девочек ждет успех. По мнению Бетины, все они надолго задержатся в числе лидеров мирового фигурного катания.

Напомним, что воспитанницы Тутберидзе заняли все призовые места на прошедшем в декабре чемпионате России. Лидером стала Щербакова, заработав звание двукратной победительницы первенства. На втором месте оказалась Косторная. Замкнула тройку финалистов Трусова.