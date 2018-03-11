Как 13-летняя фигуристка Трусова покорила мир

Юная фигуристка Александра Трусова навсегда вписала свое имя в историю спорта. Она стала первой, кому удалось выполнить сразу два чистых прыжка в четыре оборота в рамках произвольной программы. Dni.Ru собрали лучшие фотографии 13-летней чемпионки.
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