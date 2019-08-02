"Не заслужила золотую медаль": молодая соперница вцепилась в горло Загитовой

Фигуристка Анастасия Губанова сделала резкое заявление в прямом эфире в Instagram. Она считает, что Алина Загитова не заслужила золотую медаль Олимпиады-2018.

По мнению потенциальной соперницы спортсменки, победу должна была одержать Евгения Медведева, занявшая второе место. Анастасия Губанова заявила, что Алина Загитова слишком молода для такой награды и, образно говоря, вцепилась ей в горло.

"У Алины же был только первый сезон. Она ведь еще маленькая, ребенок. Я считаю, что она пока не заслужила золотую медаль", – цитирует фигуристку "Р-Спорт". При этом она подчеркнула, что лично против Загитовой ничего не имеет.

Кроме того, девушка удивилась прогрессу спортсменки в олимпийский сезон. Губанова отметила, что обыгрывала Загитову "на раз-два", а затем она резко "выстрелила". "Может, стала больше работать, а может, и химия", – предположила россиянка.

Напомним, что 16-летняя Анастасия Губанова завоевала второе место на юниорском Гран-при в 2017-м. На взрослом чемпионате России прошлого года она стала шестой.

Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой в 15 лет. Она выиграла соревнования в женском одиночном катании в первом взрослом сезоне. Евгения Медведева, на тот момент являвшаяся двукратной чемпионкой мира, на Олимпиаде в Пхенчхане стала серебряной медалисткой. Алине Загитовой и Евгении Медведевой нередко приписывают вражду из-за соперничества на льду, но фигуристки это единогласно отрицают.