Загитову обвинили в подлой краже
Олимпийская чемпионка попала в громкий скандал. После того, как на телевидении показали номер Алины Загитовой, с которым она выступила на шоу в Японии, в адрес спортсменки ее хореографа Даниила Глейхенгауза выступила Джо Джо Гомез.
Танцовщица с
возмущением обратилась к россиянам на своей странице в Instagram. Она отметила,
что очень польщена тем, как Глейхенгауз вдохновился ее работой и посоветовала
впредь не воровать работы.
Реакция хореографа Алины Загитовой оказалась неоднозначной. Он удалил комментарии, которые знаменитая коллега также оставила на его странице в соцсети и отключил комментарии.
Вместе с тем, позже стало известно, что Глейхенгауз все же извинился перед хореографом. Об этом позже в Stories своего аккаунта снова сообщила Гомез. Танцовщица призналась, что ей не хотелось бы никого атаковать, но она вынуждена отстаивать свои работы и их заимствование.
Ранее Алина Загитова выложила в Instagram снимок с эфира "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным. Спортсменка хотела поделиться радостью, а ее высмеяли пользователи соцсети. Фигуристка написала, что глава государства более четырех часов отвечал на вопросы населения. Она тоже задала вопрос президенту, но пока не получила ответ. Позже Алина Загитова удалила публикацию.
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