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Спорт

Загитову обвинили в подлой краже

Алина Загитова. Фото: www.globallookpress.com
Российская фигуристка выступила в Японии с ворованным номером. Известный хореограф Джо Джо Гомез уверена в том, что Алина Загитова сделала это с подачи своего наставника по танцам Даниила Глейхенгауза.
прочитано 225 раз

Олимпийская чемпионка попала в громкий скандал. После того, как на телевидении показали номер Алины Загитовой, с которым она выступила на шоу в Японии, в адрес спортсменки ее хореографа Даниила Глейхенгауза выступила Джо Джо Гомез.

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Сюжеты Фигурное катание

Алина Ильназовна Загитова

Алина Ильназовна Загитова фигуристка

Танцовщица с возмущением обратилась к россиянам на своей странице в Instagram. Она отметила, что очень польщена тем, как Глейхенгауз вдохновился ее работой и посоветовала впредь не воровать работы.

Реакция хореографа Алины Загитовой оказалась неоднозначной. Он удалил комментарии, которые знаменитая коллега также оставила на его странице в соцсети и отключил комментарии.

Вместе с тем, позже стало известно, что Глейхенгауз все же извинился перед хореографом. Об этом позже в Stories своего аккаунта снова сообщила Гомез. Танцовщица призналась, что ей не хотелось бы никого атаковать, но она вынуждена отстаивать свои работы и их заимствование.

Ранее Алина Загитова выложила в Instagram снимок с эфира "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным. Спортсменка хотела поделиться радостью, а ее высмеяли пользователи соцсети. Фигуристка написала, что глава государства более четырех часов отвечал на вопросы населения. Она тоже задала вопрос президенту, но пока не получила ответ. Позже Алина Загитова удалила публикацию.

Автор: Валерия Нарская23 июня 2019, 13:46
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Огромное спасибо всем тем, кто показал мне этот прекрасный сайт O︂N︂T︂W︂I︂G︂G︂S︂Y︂.︂C︂O︂M︂/YG4OMC Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
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