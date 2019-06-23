Загитову обвинили в подлой краже

Российская фигуристка выступила в Японии с ворованным номером. Известный хореограф Джо Джо Гомез уверена в том, что Алина Загитова сделала это с подачи своего наставника по танцам Даниила Глейхенгауза.

Олимпийская чемпионка попала в громкий скандал. После того, как на телевидении показали номер Алины Загитовой, с которым она выступила на шоу в Японии, в адрес спортсменки ее хореографа Даниила Глейхенгауза выступила Джо Джо Гомез.

Танцовщица с возмущением обратилась к россиянам на своей странице в Instagram. Она отметила, что очень польщена тем, как Глейхенгауз вдохновился ее работой и посоветовала впредь не воровать работы.



Реакция хореографа Алины Загитовой оказалась неоднозначной. Он удалил комментарии, которые знаменитая коллега также оставила на его странице в соцсети и отключил комментарии.

Вместе с тем, позже стало известно, что Глейхенгауз все же извинился перед хореографом. Об этом позже в Stories своего аккаунта снова сообщила Гомез. Танцовщица призналась, что ей не хотелось бы никого атаковать, но она вынуждена отстаивать свои работы и их заимствование.

Ранее Алина Загитова выложила в Instagram снимок с эфира "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным. Спортсменка хотела поделиться радостью, а ее высмеяли пользователи соцсети. Фигуристка написала, что глава государства более четырех часов отвечал на вопросы населения. Она тоже задала вопрос президенту, но пока не получила ответ. Позже Алина Загитова удалила публикацию.