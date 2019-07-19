Бывшая ученица Этери Тутберидзе выдала тайну Алины Загитовой

Алина Загитова по праву считается одной из самый ярких и обсуждаемых спортсменок этого года. Впечатлениями о чемпионке поделилась российская фигуристка Анастасия Тараканова, занимавшаяся в группе тренера Этери Тутберидзе.

Анастасия Тараканова уверена, что у Алины Загитовой свой взгляд на мир, и это помогает ей в работе. Кроме того, у спортсменки есть внутренний стержень, благодаря которому после стольких неудач она взяла себя в руки и собрала все титулы.

"Я с ней каталась и видела, как она готовилась к Олимпиаде. Необыкновенно, конечно..." – с теплотой вспомнила Анастасия.

Также юная фигуристка сказала пару слов о Евгении Медведевой. Девушка призналась, что ей очень импонирует боевой настрой серебряного призера.

"И как человек она тоже очень положительная", – добавила Тараканова.

17-летняя Загитова только начала карьеру, но уже завоевала огромное количество титулов. Она олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при, сообщает News.ru. И по сей день является воспитанницей Этери Тутберидзе.

В свою очередь Медведева – двукратный олимпийский серебряный призер и двукратная чемпионка мира. Она взяла третье место в прошедшем сезоне на чемпионате мира в Сайтаме.