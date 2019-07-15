Загадочная Загитова положила конец пересудам
Постановка была завершена 13 июля. Об этом сообщила в Instagram тренер фигуристки Этери Тутберидзе. Однако до последнего момента оставалось загадкой, какой будет программа Алины Загитовой.
Слухи ходили разные, но вот пересудам пришел конец: хореограф спортсменки пролил свет на этот вопрос в Instagram. "Короткая программа Алины Загитовой в новом сезоне будет под композицию Ясмин Леви Me Voy ("Я ухожу". – Прим. ред.)", – написал Даниил Глейхенгауз.
Поклонники фигуристки восприняли это объявление с восторгом, пишет сайт "Комсомольская правда". Теперь Алина Загитова будет готовиться к представлению программ на контрольных прокатах в Москве. Они состоятся 7 и 8 сентября на Малой спортивной арене "Лужников".
У юной спортсменки уже есть два назначения на этапы серии Гран-при в предстоящем сезоне. Мастерство Алины Загитовой можно будет увидеть на турнирах во Франции и Японии. Напомним, что в прошедшем сезоне она взяла финальный приз в фигурном катании. Россиянка стала чемпионкой мира, одержав победу в японском городе Сайтама.
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