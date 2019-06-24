Разгневанная американка снова напала на хореографа Алины Загитовой

Американский хореограф Джоджо Гомез продолжила обвинять хореографа фигуристки Алины Загитовой Даниила Глейхенгауза. Видимо, девушка слишком сильно недовольна случившимся и всеми силами пытается добиться справедливости.



Накануне танцовщица дополнила свой пост в Instagram-аккаунте, который посвятила этому конфузу. Первым делом она уточнила, что не имеет претензий лично к Загитовой. Она добавила, что с удовольствием поработала бы с юной чемпионкой.

Но поведение тренера Алины не перестает удивлять Джоджо. По ее мнению, Глейхенгауз ведет себя неприемлемо и непрофессионально.

Гомез показалось мало того, что она написала огромную тираду с обвинениями в адрес Даниила. Она активно лайкает комментарии с критикой российского специалиста.

Напомним, 23 июня Гомез обвинила Загитову и ее хореографа в краже номера: она поделилась видео своей работы и указала на схожесть. Как писали ранее "Дни.ру", Глейхенгауз публично принес извинения за использование отдельных движений, поставленных Гомез.