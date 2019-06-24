Разгневанная американка снова напала на хореографа Алины Загитовой
Накануне танцовщица дополнила свой пост в Instagram-аккаунте, который посвятила этому конфузу. Первым делом она уточнила, что не имеет претензий лично к Загитовой. Она добавила, что с удовольствием поработала бы с юной чемпионкой.
Но поведение тренера Алины не перестает удивлять Джоджо. По ее мнению, Глейхенгауз ведет себя неприемлемо и непрофессионально.
Гомез показалось мало того, что она написала огромную тираду с обвинениями в адрес Даниила. Она активно лайкает комментарии с критикой российского специалиста.
Напомним, 23 июня Гомез обвинила Загитову и ее хореографа в краже номера: она поделилась видео своей работы и указала на схожесть. Как писали ранее "Дни.ру", Глейхенгауз публично принес извинения за использование отдельных движений, поставленных Гомез.
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