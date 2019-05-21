Загитова заткнула рот фанатам Медведевой
Алина Загитова с иронией отреагировала на скандал в соцсетях, который устроили ревностные фанаты Евгении Медведевой. Фигуристка не стала пространно оправдываться. Она просто опубликовала в Instagram скриншот с YouTube, на котором видно количество просмотров композиции Билли Эйлиш.
Песню Bad Guy прослушали более 186 миллионов пользователей. "Вы серьезно?" – поинтересовалась Загитова, имея в виду заявления о том, что спортсменка "украла" музыку для нового показательного номера у Медведевой.
Ранее отреагировал на скандал хореограф Алины Загитовой Даниил Глейхенгауз, напоминает ТВ Центр. По его словам, музыка для нового показательного номера была выбрана давно. "Отвечу один раз, дальше буду удалять. Интервью не видел, музыку выбрали еще до отпуска. Как вернулись – начали ставить", – написал рассерженный Глейхенгауз.
Евгения Медведева в недавнем интервью назвала композицию Билли Эйлиш Bad Guy своей любимой песней. Позже хореограф Алины Загитовой сообщил, что на эту музыку будут ставить показательный номер фигуристки. Фанаты Медведевой обвинили Загитову в том, что спортсменка "украла" музыку у их кумира, передает телеканал "360".
Всплыл тайный отчет "отравителей"
Артистка попала в курьезную ситуацию
На эту тему высказался агент певицы
Знаменитость сделала заявление на всю страну
Популярные темы форума
Взять кредит на свадьбу
Мой мужчина меня бьет
Гей скандал на канале Россия
Бессонница. Как быть?
Голосование на <ГОЛОС ДЕТИ> анулировали
2 года без секса
Первый раз ударил
Не получаю удовлетворения
Ищите мужика по расчету
Увеличила губы,а он меня бросил
Верите ли вы в привороты?
Ваше мнение о персонажах, выискивающих ашыппки в чужих постах.
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Жить вместе до брака
Моя девушка - крокодил. И бьет меня.
Дочь ушла из дома
Как вам Евровидение 2019?
Во всем виноваты евреи!
Боюсь одиночества
Замуж за иностранца
Сын занимается рекетом,он в 7 классе
Мой муж гинеколог
Игра престолов!!!
Она ушла к моему другу
Не родись красивой, а родись счастливой
Очень хочу мальчика
Народ, как думаете, куда доходсивее посылать, "В" тли "ГА"?
Боюсь уколов, истерика
Тарасов передарил машину Бузовой
Хочу вернуть старые отношения