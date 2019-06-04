Аршавина прижали к стенке за долги
Слушания по громкому делу о разводе Андрея Аршавина с журналисткой Алисой Казьминой продолжаются в Санкт-Петербурге. Сами герои в зале суда не появляются – за них отвечают адвокаты. У супруги Аршавина их трое, у самого футболиста – всего один.
4 июня в суде обсуждали вопрос алиментов на ребенка Андрея Аршавина и Алисы Казьминой. Спортсмену назначили выплачивать двухлетней Есении по 350 тысяч рублей в месяц – на то время, что длится бракоразводный процесс. Однако футболист по каким-то причинам отказался выполнять решение суда и добился в итоге запрета на выезд за границу.
"Наша задача – сохранить уровень жизни ребенка и Алисы после развода. Сейчас задолженность Андрея Аршавина по алиментам составляет около полутора миллионов рублей, то есть он четыре месяца не платил ежемесячно по 350 тысяч рублей", – приводит пояснения адвоката супруги Аршавина Александра Добровинского "Комсомольская правда".
Судьи и на этот раз не развели пару, процесс продолжится. Ранее сообщалось, что Алиса Казьмина требует от Андрея Аршавина алименты – четыре миллиона рублей в месяц. Защита супруги футболиста считает, что это справедливо: два миллиона – бывшей жене и еще два – на содержание дочери.
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