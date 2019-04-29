Застукали: разводящийся Аршавин ушел в отрыв с двумя красотками
Посетители заведения в Санкт-Петербурге удивились появлению Андрея Аршавина. Одна из присутствовавших дам решилась снять известного футболиста на видео. Бывший игрок "Зенита" отлично проводил время в компании сразу двух спутниц.
Кроме красоток, Андрея Аршавина сопровождала охрана. Как утверждает автор ролика, к звезде телохранители никого не подпускали. Футболист был в приподнятом настроении, курил кальян и мило беседовал с девушками. К сожалению, спутниц Аршавина в полутьме опознать не удалось.
Процесс по делу о разводе Андрея Аршавина и его жены Алисы Казьминой проходит в Красносельском районном суде Санкт-Петербурга. Предполагается, что футболист будет ежемесячно выплачивать супруге и маленькой дочери алименты в размере четырех миллионов рублей – до окончания бракоразводного процесса.
При этом защита Андрея Аршавина подчеркивает, что для спортсмена, который уже завершил футбольную карьеру, сумма в четыре миллиона такая же заоблачная, как и для обычного человека. По их мнению, у Алисы нет шансов добиться такого решения суда. Аршавин тем временем на встречу с супругой не соглашается – заявляет, что опасается провокаций.
А вот со старшими детьми – от Юлии Барановской – Андрей Аршавин возобновил общение.
Спортсмен не раз выкладывал снимки с сыновьями в соцсети.
Поговаривали даже, что футболист намерен воссоединиться с Юлией. Однако Барановская такую возможность категорически отрицает, пишет Teleprogramma.pro.
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