Застукали: разводящийся Аршавин ушел в отрыв с двумя красотками

Андрей Аршавин решил отвлечься от грустных мыслей, связанных с бракоразводным процессом. Звезду футбола застукали в питерском кафе в компании двух красоток.

Посетители заведения в Санкт-Петербурге удивились появлению Андрея Аршавина. Одна из присутствовавших дам решилась снять известного футболиста на видео. Бывший игрок "Зенита" отлично проводил время в компании сразу двух спутниц.

Кроме красоток, Андрея Аршавина сопровождала охрана. Как утверждает автор ролика, к звезде телохранители никого не подпускали. Футболист был в приподнятом настроении, курил кальян и мило беседовал с девушками. К сожалению, спутниц Аршавина в полутьме опознать не удалось.

Процесс по делу о разводе Андрея Аршавина и его жены Алисы Казьминой проходит в Красносельском районном суде Санкт-Петербурга. Предполагается, что футболист будет ежемесячно выплачивать супруге и маленькой дочери алименты в размере четырех миллионов рублей – до окончания бракоразводного процесса.

При этом защита Андрея Аршавина подчеркивает, что для спортсмена, который уже завершил футбольную карьеру, сумма в четыре миллиона такая же заоблачная, как и для обычного человека. По их мнению, у Алисы нет шансов добиться такого решения суда. Аршавин тем временем на встречу с супругой не соглашается – заявляет, что опасается провокаций.

А вот со старшими детьми – от Юлии Барановской – Андрей Аршавин возобновил общение. Спортсмен не раз выкладывал снимки с сыновьями в соцсети. Поговаривали даже, что футболист намерен воссоединиться с Юлией. Однако Барановская такую возможность категорически отрицает, пишет Teleprogramma.pro.

