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Шоу-бизнес

"Какое-то безумие": Аршавин о провокации жены

Андрей Аршавин. Фото: www.globallookpress.com
Уже несколько месяцев Андрей Аршавин не виделся со своей маленькой дочкой Есенией. Спортсмен боится провокации со стороны жены Алисы.
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На днях в Красносельском районном суде Санкт-Петербурга  прошло первое заседание по делу о разводе Андрея Аршавина и его жены Алисы Казьминой. И если футболист просто хочет быстрее развестись и выразил готовность платить алименты, то его благоверная выдвинула крутые требования.

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"Наша задача – сохранить уровень жизни двухлетнего ребенка и Алисы после развода, для этого Аршавин должен платить два миллиона рублей в месяц на содержание дочери и столько же – на содержание ее самой. Если семья не воссоединится, будем требовать четыре миллиона. А пока по просьбе Алисы суд дал им время на примирение", – объявил журналистам адвокат Казьминой Александр Добровинский.

В доказательство своих слов юрист предоставил бумаги, которые подтвердили, что Алиса и ее двухгодовалый ребенок, живя с футболистом, расходовали по два миллиона в месяц. Адвокат Андрея Аршавина Виктория Савицкая в корне не согласна с такими требованиями. "Они написали то, что хотели написать, и совершенно необоснованно", – заявила она. По словам представителя Аршавина, одной из статей расходов был ежемесячный отдых двухлетнего ребенка, на который супруги якобы тратили по 100 тысяч рублей. При этом Виктория отметила, что в судебном процессе происходит "какое-то безумие".

При этом встретиться с Алисой Андрей Аршавин желания не изъявляет. "Андрей скучает по дочке, но не приезжает, потому что боится провокации. Будет приезжать, когда все решится", – цитирует официального представителя Андрея Аршавина сайт "Комсомольская правда". Виктория Савицкая призналась, что для спортсмена, который уже завершил футбольную карьеру, сумма в четыре миллиона такая же заоблачная, как и для обычного человека. Она убеждена, что у Алисы нет ни шанса добиться такого решения суда.

Автор: Наталья Аряева25 апреля 2019, 13:35
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Аршавин променял жену на сексуальную модель

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