Жена притащила на разборки с Аршавиным их малолетнюю дочь
С февраля тянется бракоразводный процесс скандально известного футболиста Андрея Аршавина. Так, сегодня 17 апреля. состоялось очередное заседание. Интересы спортсмена представил его адвокат. Сам футболист предпочел в суде не появляться. Алису Аршавину защищает Александр Добровинский, известный своей звездной клиентурой.
Кстати, юрист пообещал, что во время заседания будет много "сюрпризов", касающихся семейной жизни Андрея и Алисы Аршавиных, сообщает "Мойка 78". Вот только в последний момент сторона Аршавина потребовала, чтобы слушание прошло в закрытом режиме. Прессу в зал суда не допустили, передают "7 Дней".
Тем не менее, журналисты умудрились снять появившуюся в зале суда Алису Аршавину с их с футболистом дочкой Есеней на руках. Женщина предстала перед репортерами в красной короткой куртке и светлых брюках. Образ завершили большие солнцезащитные очки, которые, впрочем, та сняла. В какой-то момент девочка заплакала, и Алисе, попытавшейся ее успокоить, ничего не оставалось, как покинуть комнату, компетентно отметил "Пятый канал". Отмечается, что Аршавина приехала на разбирательства с мужем на черном Maybach с личным водителем.
Ранее Александр Добровинский в разговоре с журналистами сообщил, что, помимо развода, Аршавину и Казьминой (девичья фамилия Алисы. – Прим.ред.) предстоит решить, с кем останется ребенок и право видеться с ним родителю, который не будет с ним жить, как поделить имущество и определить сумму алиментов. Сама Алиса говорила, что футболист не интересуется их с дочкой жизнью. Кроме прочего, Андрей Аршавин собирается вернуть себе около миллиона евро, который якобы ранее потратил на жену. Футболист даже предлагал отнять у Алисы украшения.
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