Загитову сочли недостойной беседы с Путиным
Спортсменка выложила в социальную сеть снимок с эфира и написала, что глава государства более четырех часов отвечал на вопросы населения. Фигуристка тоже задала вопрос президенту, но пока не получила ответ.
"Я поняла, что очень важно прислушиваться к людям. Не все живут так хорошо, как некоторые, и надо помогать им", – высказалась Алина.
Видимо, Загитова ждала похвалы и поддержки со стороны аудитории после выхода передачи, но те лишь закидали ее камнями. Как сообщает "Газета.ru", вскоре девушка удалила пост.
По данным "Комсомольской правды", поклонники не одобрили присутствие фигуристки на политической программе, посчитав ее слишком молодой для этого. "Вам не противно участвовать в этом фарсе? Возможно, в силу молодости Вы до конца не понимаете, что творится в нашей стране", – раскритиковал ее пользователь Сети.
"Только вот непонятно, тебе-то это зачем..." – иронично подметил другой.
Отметим, что передачу также посетили нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба и полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев. К ним присоединился главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.
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