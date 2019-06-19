"Еще ребенок": Алину Загитову поставили на место
Сначала она дала пару комментариев насчет Жени. По ее мнению, та повзрослела и стала более рассудительной. "Она сейчас закрылась, она понимает, что больше не ребенок", – поделилась Степанова. Тем не менее Саша отметила, что Медведева всегда рада всем ребятам, кого знает.
Когда разговор зашел о Загитовой, то мнение кардинально поменялось. Она утверждает, что Алина для нее как раз еще ребенок. "Конечно, я не ее лучшая подруга, но к ней очень тепло отношусь, и так всегда было ", – рассказала Степанова.
Отметим, в минувшем сезоне Степанова завоевала серебро чемпионата Европы, Загитова впервые в карьере стала чемпионкой мира, Медведева выиграла бронзу мирового первенства.
Напомним, недавно Алина принимала участие в японском телешоу. Российская спортсменка продемонстрировала снимок торта, на создание которого у нее ушло всего десять минут. Как писали "Дни.ру", поклонники были восхищены новым открывшимся талантом у обожаемой фигуристки.
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