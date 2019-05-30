Грязные танцы Медведевой и Туктамышевой попали на видео
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева особой стеснительностью не отличается. Тем более это можно сказать о чемпионке мира 2015 года Елизавете Туктамышевой, покорившей болельщиков показательным выступлением с раздеванием.
Как выяснилось, в таком же ключе проходит разминка девушек перед шоу Fantasy on Ice, с которым фигуристки сейчас гастролируют по Японии. Видео соблазнительного танца спортсменок рядом с катком Евгения Медведева опубликовала в своем Instagram.
Евгению Медведеву в последнее время перестали узнавать фанаты – фигуристка сильно изменилась. В Сети появилось видео ее номера в шоу Ice Fantasia 2019.
Многие подписчики, увидев Евгению Медведеву, облаченную в розовый латекс, сравнили ее костюм с нарядом для ролевых игр, а выступление – с порнографией. Другие, в том числе прославленный тренер Татьяна Тарасова, выступили в защиту двукратной чемпионки мира и Европы.
Имидж Евгении Медведевой претерпел и более радикальные изменения. Недавно известная фигуристка
опубликовала видео с новым цветом волос.
Судя по ролику, девушка покрасила шевелюру в вишневый цвет. Поклонники решили, что новый цвет волос спортсменке очень идет.
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