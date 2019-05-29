Евгения Медведева сделала неожиданное заявление
Год назад фигуристка оставила Россию и переехала в Канаду. Она начала тренироваться у местного специалиста Брайана Орсера.
Недавно она рассказала о своих мыслях на этот счет. Девушка заявила, что сильно изменилась заграницей. Она чувствует, что они происходят в лучшую сторону.
Тем не менее, Медведева не связывает это с тем, что сейчас она работает и живет в Канаде. "Просто мое взросление пришлось именно на это время", – уверяет Евгения. Фигуристка также пожелала всем поклонникам прекрасных перемен. Независимо от того, в какой точке мира вы сейчас находитесь.
"Мой родной дом – Россия, а Канада – длительная командировка", – поделилась чемпионка.
Фигуристка также пожелала всем поклонникам прекрасных перемен. Независимо от того, в какой точке мира вы сейчас находитесь, сообщает teleprogramma.pro.
Напомним, Евгения Медведева стала бронзовым призером чемпионата мира 2019 года. Она уступила соотечественнице Алине Загитовой, завоевавшей первое место, и Элизабет Турсынбаевой из Казахстана, взявшей серебро.
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