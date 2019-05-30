Резко изменившуюся Медведеву перестали узнавать
Спортсменка предстала перед подписчиками в ином амплуа. Евгения Медведева опубликовала видео с новым цветом волос.
Судя по ролику, девушка покрасила их в вишневый цвет, передает Пятый канал. Теперь фигуристку трудно узнать, но новый цвет волос ей очень идет.
Отметим, что в последнее время 19-летняя Евгения Медведева не боится смелых экспериментов. Это касается не только внешности, но и выступлений.
Ранее в Сети появилось видео номера фигуристки в шоу Ice Fantasia 2019. Его обнародовал друг спортсменки, болгарский певец Кристиан Костов.
Как сообщали "Дни.ру", многие подписчики двукратной чемпионки мира и Европы сравнили ее костюм с нарядом для ролевых игр, а выступление – с порнографией. Другие, в том числе прославленный тренер Татьяна Тарасова, выступили в защиту девушки.
Ранее Евгения Медведева вместе с Алиной Загитовой стала свидетелем землетрясения в Японии. Подземные толчки начались в тот момент, когда девушки проводили тренировку.
Напомним, Евгения Медведева стала бронзовым призером ЧМ-2019. Она уступила соотечественнице Алине Загитовой, завоевавшей первое место, и Элизабет Турсынбаевой из Казахстана, взявшей серебро.
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