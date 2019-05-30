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Спорт

Резко изменившуюся Медведеву перестали узнавать

Евгения Медведева. Фото: www.globallookpress.com
Известная фигуристка сменила имидж. Евгения Медведева показала новую внешность в Storis своей страницы в Instagram.  
прочитано 1280 раз

Спортсменка предстала перед подписчиками в ином амплуа. Евгения Медведева опубликовала видео с новым цветом волос.

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Сюжеты Фигурное катание

Евгения Армановна Медведева

Евгения Армановна Медведева фигуристка

Судя по ролику, девушка покрасила их в вишневый цвет, передает Пятый канал. Теперь фигуристку трудно узнать, но новый цвет волос ей очень идет.

Отметим, что в последнее время 19-летняя Евгения Медведева не боится смелых экспериментов. Это касается не только внешности, но и выступлений.

Ранее в Сети появилось видео номера фигуристки в шоу Ice Fantasia 2019. Его обнародовал друг спортсменки, болгарский певец Кристиан Костов.

Как сообщали "Дни.ру", многие подписчики двукратной чемпионки мира и Европы сравнили ее костюм с нарядом для ролевых игр, а выступление – с порнографией. Другие, в том числе прославленный тренер Татьяна Тарасова, выступили в защиту девушки.

Ранее Евгения Медведева вместе с Алиной Загитовой стала свидетелем землетрясения в Японии. Подземные толчки начались в тот момент, когда девушки проводили тренировку.

Напомним, Евгения Медведева стала бронзовым призером ЧМ-2019. Она уступила соотечественнице Алине Загитовой, завоевавшей первое место, и Элизабет Турсынбаевой из Казахстана, взявшей серебро. 

Автор: Валерия Нарская30 мая 2019, 08:50
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет покинувшая Россию фигуристка Медведева

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость Ната
Ответить
Колени, это ужас ужасный, сама не видит, что такой неудачный снимок? Сама девочка вполне милая, но тут!
Гость
Ответить
Огромное спасибо всем тем, кто показал мне прекрасный сайт O︂N︂T︂W︂I︂G︂G︂S︂Y︂.︂C︂O︂M︂/0549NUJ Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока есть возможность=)
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