Медведеву умоляют бежать от старого гея
Фрагменты показательных номеров, с которыми выступает сейчас в Канаде Евгения Медведева, появились в Instagram спортсменки. В частности, фигуриста опубликовала фото с шоу, где каталась с номером на песню Beautiful Mess болгарского певца Кристиана Костова.
Подписчики российской фигуристки ожидаемо восхитились элегантной Евгенией, которая появилась на льду в черной комбинации, прикрытой белой мужской сорочкой. Евгению и ее партнерш по номеру фанаты сравнили с птицами.
Однако позже пост вылился в обсуждение достоинств и недостатков тренеров Евгении Медведевой. Одни поклонники просят россиянку вернуться к Этери Тутберидзе. Других подобные советы возмущают – они уверены, что фигуристка сама разберется, с кем ей лучше тренироваться.
Летом 2018 года Евгения Медведева ушла от российского тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру. На прошедшем чемпионате мира фигуристка завоевала третье место в женском одиночном катании. Некоторые считают это большим достижением для "переходного периода" 19-летней спортсменки. Другие же уверены, что с прежним тренером Медведева добилась бы большего, пишет Teleprogramma.pro.
Евгения Медведева на Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году
завоевала две серебряные медали. Спортсменка – двукратная чемпионка России, Европы и мира. Кроме того, Медведева побеждала в финалах Гран-при в 2015 и 2016 годах.
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