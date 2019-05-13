Медведеву умоляют бежать от старого гея

Евгении Медведевой надо вернуться к Этери Тутберидзе – в этом убеждены поклонники российской фигуристки. Фанаты восхищаются показательными выступлениями спортсменки – и в то же время убеждают ее бежать от канадца Брайана Орсера.

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